Onde assistir a Santos x Taubaté ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista Feminino 2024

Clubes se enfrentam pela oitava rodada do Paulistão da categoria; confira os detalhes

Santos e Taubaté entram em campo neste sábado (6), às 11h (horário de Brasília), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista Feminino 2024. O duelo acontece na Vila Belmiro e será transmitido pelo Sportv (veja a programação completa aqui).

Com duas vitórias nas últimas três rodadas, o Taubaté vai subindo na tabela da competição. Oitavo colocado com seis pontos somados, o time vem de um 4 a 0 sobre o lanterna Marília fora de casa e tenta aproveitar o embalo para tentar roubar pontos na Vila, apesar do forte adversário pela frente.

A situação do Santos é mais tranquila. Na terceira posição do campeonato com 13 pontos, as Sereias da Vila procuram aproveitar o fator casa para ir em busca da terceira vitória consecutiva. Na última rodada, o time goleou o São José em Santos por 5 a 1.

