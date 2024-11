Onde assistir a Santos x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha Feminina 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (28), pelo Grupo B; veja como acompanhar na internet

O Santos enfrenta o Sport na tarde desta quinta-feira (28), às 15h (de Brasília), Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela primeira rodada da fase de grupos da Copinha Feminina de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Entre 28 de novembro e 15 de dezembro, acontece a segunda edição da Copinha Feminina, agora com 20 equipes na disputa, quatro a mais que no ano passado. Os jogos serão realizados em cinco estádios de São Paulo: Canindé, Nicolau Alayon, Rua Javari, Ibrachina Arena e CERET. Pela primeira vez, o torneio contará com o uso do VAR. Atual campeão, o Flamengo tentará repetir o feito de 2023, quando derrotou o Botafogo na final.