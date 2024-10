Onde assistir a Santos x São José-SP ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais das semifinais da Copa Paulista feminina 2024

Sereias da Vila conquistaram vantagem de 1 a 0 na ida; veja transmissão e outros detalhes

Santos e São José-SP se enfrentam na noite desta quinta-feira (31), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Paulista feminina. A partida será transmitida pelo Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Foi o Santos que levou a melhor na partida de ida. As Sereias da Vila triunfaram por 1 a 0 e carregam a vantagem para o segundo confronto, em Santo André. O único gol da partida foi marcado por Larissa Vasconcelos.

Agora, as santistas têm a vantagem do empate para avançar à decisão. O São José-SP, enquanto isso, depende de uma vitória por dois gols de diferença ou mais para avançar ou de um triunfo por um gol de saldo para levar a decisão aos pênaltis. O adversário na final sairá do confronto entre Taubaté e Red Bull Bragantino.