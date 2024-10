Onde assistir a Santos x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Paulista sub-20 2024

Embate ocorre neste sábado (19), no CT Rei Pelé, em Santos; veja detalhes

Santos e RB Bragantino se enfrentam na tarde deste sábado (19), às 15h (horário de Brasília), no CT Rei Pelé, pelo jogo de volta da semifinal Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na partida de ida, no CPD Red Bull Bragantino, em Atibaia, foi o Braga que levou a melhor. E de virada. Filipinho foi o grande herói, marcando os dois gols da vitória por 2 a 1, enquanto Guilherme Lima marcou o tento para os santistas.

Agora, o Santos depende de um triunfo de dois gols de saldo ou mais para ganhar a classificação ou de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado garantirá o RB Bragantino na decisão.