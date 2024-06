Onde assistir a Santos x RB Bragantino ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Paulista Feminino 2024

Sereias da Vila visam a manter a liderança e invencibilidade; veja tudo o que você precisa saber

Santos e RB Bragantino se enfrentam na tarde desta quarta-feira (12), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Ulrico Mursa, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista Feminino. A partida será transmitida pela Centauro, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Santos iniciou o Paulista em ótima forma. Até aqui, as Sereias da Vila somam sete pontos nos primeiros três jogos, credenciadas à liderança da competição, com sete pontos conquistados. O Corinthians, vice-líder, o Palmeiras, logo atrás, e o São José, quarto colocado, também somam sete tentos, mas perdem nos critérios de desempate.

O RB Bragantino, enquanto isso, começou com o pé esquerdo. Apenas um potinho foi conquistado até aqui, cortesia de um 0 a 0 contra o São José, na estreia. Desde então, o Alvinegro caiu diante de Corinthians e Ferroviária, ambos em casa.

