Onde assistir a RB Bragantino x Santos ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa Paulista feminina 2024

Equipes fazem primeiro jogo da decisão nesta terça-feira (05); confira como acompanhar

O RB Rragantino recebe o Santos na noite desta terça-feira (05), às 19h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo primeiro duelo da final da Copa Paulista feminina de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Para chegar à final, o Bragantino enfrentou o Taubaté nas semifinais. Depois de terminar o Campeonato Paulista na quinta colocação, o Massa Bruta passou pelo oitavo colocado com uma vitória por 1 a 0, fora de casa. No jogo de volta, apesar do empate em 2 a 2, a vantagem construída no primeiro confronto foi suficiente para garantir a vaga na decisão.

O Santos, por sua vez, vem de uma campanha sólida na competição. Nas semifinais, enfrentou o São José e demonstrou força ao vencer os dois jogos, com destaque para a goleada de 4 a 0 no jogo de volta, fechando o placar agregado em 5 a 0.

A partida de volta será no próximo dia 10, domingo, sob os domínios do Peixe.