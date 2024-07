Onde assistir a Santos x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Confira detalhes do enfrentamento entre as equipes pela parimeira fase do Brasileirão sub-20, marcado para esta terça-feira (11)

Os times sub-20 de Santos e Grêmio vão a campo nesta terça-feira (11), às 15h (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2024. O jogo atrasado, devido as enchestes no Rio Grande do Sul, será no CT Rei Pelé, e não teve transmissão oficial confirmada (veja aqui a programação dos jogos na íntegra).

O Santos, atualmente na nona colocação da tabela, vem de um revés amargo para o Atlético Mineiro na última rodada. A equipe precisa reagir rapidamente para não se distanciar da zona de classificação para o mata-mata. Em oito jogos disputados até o momento, o Peixe soma quatro vitórias, um empate e três derrotas.

Do outro lado, o Grêmio chega para o confronto em boa fase na competição. A equipe gaúcha disputará sua primeira partida adiada das cinco que ainda tem no calendário, buscando manter a sua campanha invicta na competição. Em cinco jogos disputados, o Tricolor venceu todos, acumulando 100% de aproveitamento e ocupando a quinta colocação. A equipe não entra em campo desde o dia 1º de maio, devido às enchestes que assolaram o Rio Grande do Sul.

