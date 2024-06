Onde assistir a Santos x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro feminino 2024

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela 9ª rodada adiada da competição; veja como acompanhar na internet

O Santos recebe o Grêmio na tarde deste domingo (23), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A feminino de 2024, um duelo adiado por conta das chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Jogando em casa, o Santos vem de uma campanha decepcionante na competição deste ano. O peixe só conquistou sete pontos em 12 jogos e está na 14ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Para entrar na zona de classificação ao mata-mata, o Grêmio depende de pontuar nos duelos adiados em seu calendário. Depois de vencer o Cruzeiro, por 1 a0, o time quer vencer o Santos fora de casa. As Gurias tem 17 pontos em 11 jogos, na 9ª posição.

