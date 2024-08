Onde assistir a Santos x Goias ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Peixe precisa vencer o Goiás, já classificado, e torcer por tropeço do Fluminense para avançar no Brasileirão da categoria; confira como acompanhar

O Santos recebe o Goias na tarde desta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), no CT Reai Pelé, em Santos, pela rodada final do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Santos Futebol Clube, canal oficial do clube no Youtube (veja a programação completa aqui).

O Santos entra em campo em um cenário de alta pressão, precisando desesperadamente de uma vitória para manter vivas as esperanças de classificação no Brasileirão. Atualmente, o Peixe está na primeira posição fora da zona de classificação, com 25 pontos, exatamente três a menos que o Fluminense, que ocupa a última vaga no G-8. Para avançar, o Santos não apenas precisa vencer o Goiás, mas também torcer por uma derrota do Fluminense contra o São Paulo, em um jogo que será decisivo para as pretensões do time santista.

Do outro lado, o Goiás chega tranquilo, já garantido na próxima fase do campeonato. O time esmeraldino ocupa a quarta colocação com 33 pontos e vem embalado por uma vitória convincente de 4 a 2 sobre o Palmeiras na última rodada.

