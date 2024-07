Onde assistir a Santos x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), no CT Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (30), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida não terá transmissão ao vivo na TV (veja a programação completa aqui).

Na vice-liderança do Grupo A, com nove pontos, o Santos registra três vitórias e uma derrota no Brasileirão sub-17, enquanto o Flamengo, com 50% de aproveitamento, aparece em quinto lugar, fora da zona de classificação, com seis pontos.