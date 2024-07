Onde assistir a Santos x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-17

Equipes entram em campo nesta terça-feira (09), pela segunda rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

O Santos recebe o Ceará na tarde desta terça-feira (09), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, em Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Santos Futebol Clube, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na estreia da competição, o Santos venceu o Botafogo de virada por 2 a 1, com dois gols de Luca Meirelles, no Nilton Santos, e conquistou três pontos na tabela. Assim como o Peixe, o Ceará derrotou o Grêmio, por 3 a 2, na estreia, com destaque a Bortolucci, que marcou dois gols.