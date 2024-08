Onde assistir a Santos x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela 14ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Botafogo na manhã deste domingo (17), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, no litoral, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino da Série A de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

No duelo entre as duas equipes que estão na zona de rebaixamento, Santos e Botafogo chegam pressionados. As Meninas da Vila tem apenas dez pontos em 13 jogos e estão no primeiro lugar da zona, o 13ª, seis pontos a menos que o Real Brasília, primeiro time fora da zona. O Botafogo tem a mesma pontução, mas perde pelo saldo de gols.