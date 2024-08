Onde assistir a Santos x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-17 2024

Clubes se enfrentam pela última rodada do grupo A do campeonato; confira mais detalhes

Santos e América-MG entram em campo nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), em compromisso válido pela última rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro sub-17 2024. O jogo acontece no CT Rei Pelé e não possui transmissão confirmada (veja a programação completa aqui).

Líder do grupo com 18 pontos, o Santos já tem vaga garantida nas quartas de final, mas busca permanecer na primeira colocação. Por isso, o Peixe tenta se recuperar da derrota para o Atlético-GO e encerrar a primeira fase de forma positiva.

Já o América-MG vive situação diferente. Quinto colocado com 11 pontos somados, o Coelho está a apenas um ponto do G4. Deste modo, uma combinação de resultados será necessária para avançar ao mata-mata, a começar por um triunfo do time mineiro, apesar do difícil oponente.

