Onde assistir a Santo André x Inter de Limeira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série D 2024

Paulistas se enfrentam pelo grupo 7 da quarta divisão do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir

Santo André e Inter de Limeira entram em campo neste sábado (22), às 15h (horário de Brasília), pela décima rodada do grupo 7 do Campeonato Brasileiro Série D de 2024. O jogo será no Estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, e terá transmissão ao vivo da TV Santo André, canal do clube no Youtube que transmite os jogos da quarta divisão (clique e confira a programação na íntegra).

Vindo de sequência positiva de quatro jogos invicto no campeonato, o Ramalhão venceu o Costa Rica-MS na última rodada e ocupa a quinta colocação do grupo, uma antes da zona de classificação para o mata-mata. Com 11 pontos, caso vença e os resultados combinem, pode pular para o terceiro lugar e se aproximar do Maringá, vice-líder.

O líder do grupo é a Inter de Limeira. Foram seis vitórias em nove jogos até aqui, além de dois empates e uma derrota. A equipe venceu o Patrocinense por 1 a 0 fora de casa no último compromisso pelo torneio, e segue na ponta da tabela pelo saldo de gols superior ao do Maringá, que tem os mesmos 20 pontos.

No turno anterior, as equipes se enfrentaram em Limeira e o clube do interior saiu vitorioso por 3 a 0 - esta foi a última derrota do Santo André no campeonato. Pelo Campeonato Paulista deste ano, o duelo terminou empatado em 0 a 0.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!