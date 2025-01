Onde assistir a Santa Cruz x Retrô ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), no Estádio do Arruda; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santa Cruz e Retrô se enfrentam nesta terça-feira (28), às 20h (de Brasília), no Estádio do Arruda, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal TV FPF Betnacional no YouTube (confira a programação completa).

Na vice-liderança, com sete pontos, dois a menos que o líder Maguary, o Santa Cruz tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Náutico na última rodada. Já o Retrô, sexto colocado com cinco pontos, vem de dois empates consecutivos no Campeonato Pernambucano e fecha a zona de classificação para a segunda fase.

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱