Onde assistir a Romênia x Holanda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Romênia e Holanda entram em campo nesta terça-feira (2), às 13h (horário de Brasília), em confronto válido pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. A partida acontece na Allianz Arena e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Classificada como primeira colocada do grupo E, a Romênia é uma das gratas surpresas do torneio. Com uma vitória, uma derrota e um empate na fase de grupos, a seleção romena não quer parar por aí e busca a classificação para as quartas de final.

Já a Holanda chegou ao mata-mata como um dos melhores terceiros colocados. Com uma campanha no grupo D semelhante a do lado adversário, a seleção holandesa mira avançar mais uma casa na competição. Com qualidade técnica superior, os holandeses tentam traduzir isso em campo para poder vencer.

A supremacia holandesa é bastante evidente nos confrontos anteriores com os romenos. Nos últimos 14 jogos, são 10 vitórias da Holanda, três empates e apenas um triunfo da Romênia. O encontro mais recente aconteceu em novembro de 2017, quando os holandeses venceram um amistoso em Bucareste por 3 a 0. Depay, Babel e Luuk de Jong foram os autores dos gols.

