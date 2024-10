Onde assistir a Retrô x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 2024

Clubes nordestinos realizam o jogo de ida desta fase do torneio; confira mais detalhes

Retrô e Bahia entram em campo nesta quinta-feira (17), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 2024. A partida acontece no CT do Retrô e não possui transmissão confirmada (veja a programação de futebol completa aqui).

Classificado para esta fase após vencer o América-RN fora de casa por 2 a 0, o Retrô mira seguir adiante no torneio. Por isso, conquistar um resultado positivo dentro de casa pode ser uma ajuda e tanto na busca pelo objetivo.

Já o Bahia procura trazer um bom resultado na bagagem para decidir a classificação em seus domínios. Na fase anterior, os Pivetes de Aço aplicaram um impiedoso 8 a 0 sobre o Tiradentes-PI e chegam com moral para as oitavas.