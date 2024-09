Onde assistir a Retrô x Anápolis ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Série D 2024

Equipes entram em campo neste domingo (29), pelo jogo de volta da decisão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Retrô recebe o Anápolis na tarde deste domingo (29), às 16h (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lurenço da Mata, pelo jogo de volta do Campeonato Brasileiro da Série D de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, e no canal oficial do Retrô, no YouTube (veja a programação completa aqui).

No jogo de ida, o Galo da Comarca venceu o Azulão por 2 a 1 em Goiás, e agora precisa de apenas um empate para conquistar o campeonato. Já o time da casa, o Retrô, tem a missão de vencer por dois gols de diferença para levantar a taça no tempo regulamentar. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. Ambas as equipes já estão garantidas no Campeonato Brasileiro da Série C de 2025.

O Retrô chega para a final após uma campanha instável, decidindo todos os seus duelos eliminatórios nos pênaltis. Sem desfalques por suspensão, o técnico Itamar Schulle conta com o apoio da torcida e apenas uma dúvida no elenco: o atacante Jean, que se recupera fisicamente. Já o Anápolis vive um ótimo momento com oito jogos de invencibilidade, mas terá que lidar com importantes ausências. Além dos suspensos Gonzalo e Léo Azevedo, os lesionados Vinícius Kiss, Pedro Thomaz e os zagueiros André e Luisão são dúvidas para a decisão.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!