Onde assistir a Resende x América-RJ ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca Série A2 2024

Equipes vão a campo neste domingo (30), pela sétima rodada da segunda divisão do Campeonato Carioca; confira

Resende e América-RJ se enfrentam neste domingo (30), às 14h45 (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Carioca Série A2 de 2024. O jogo, que acontece no Estádio do Trabalhador, em Resende, não teve transmissão oficial confirmada (veja aqui a programação completa dos jogos).

Quer ver jogos do Carioca A2 ao vivo? Clique aqui para acessar

O Resende chega para este duelo pressionado pela necessidade de pontuar. A equipe comandada por Carlos Leiria não vence há cinco jogos, acumulando três empates e duas derrotas. Essa má fase fez com que o Resende caísse para a 8ª posição na tabela. Para evitar maiores complicações, o time sabe que precisa reagir rapidamente e conquistar um bom resultado contra o América-RJ.

Do outro lado, o América-Rj que vinha liderando o campeonato, sofreu duas derrotas consecutivas para o Araruama e o Duque de Caxias e acabou caindo para a 3ª colocação, com 10 pontos. Agora, a equipe comandada pelo recém-contratado Eduardo Allax precisa se recuperar e voltar a vencer para se manter na briga pelo acesso à elite do futebol carioca do Carioca.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!