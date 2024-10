Onde assistir RB Bragantino x Taubaté ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Paulista feminina de 2024

Equipes decidem vaga na final da competição feminina nesta quinta-feira (31); veja todos os detalhes

O RB Rragantino recebe o Taubaté na tarde desta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, pelo jogo de voltada semifinal da Copa Paulista feminina de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Futebol Paulista, no canal do YouTube (veja a programação completa aqui).

O Red Bull Bragantino entra em campo com a vantagem após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, beneficiado por um gol contra do adversário. A equipe busca manter essa margem para garantir a classificação, aproveitando o bom momento após o quinto lugar no Campeonato Paulista Feminino, com 17 pontos, apenas quatro a menos que o quarto colocado.

Do outro lado, o taubaté chega pressionado após a derrota no primeiro confronto, que marcou a terceira derrota consecutiva da equipe. Após terminar o Campeonato Paulista Feminino na oitava posição, o time sabe da importância de reverter o placar para seguir vivo na disputa.