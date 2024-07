Onde assistir a RB Bragantino x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Paulistão feminino 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (04), pela sétima rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Bragantino recebe o São Paulo na tarde desta quinta-feira (04), às 15h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela sétima rodada do Campeonato Paulista feminino de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do YouTube do Paulistão e do R7, na internet, do Play Plus e da Max, no streaming, e da Record News e do Space, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Para se aproximar dos líderes, o RB Bragantino encara esse jogo como crucial para suas pretensões. A equipe tem sete pontos em cinco jogos e está na 6ª posição, com três pontos a menos que o São Paulo, que está no G-4.

