Onde assistir a RB Bragantino x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas do Paulista sub-20 de 2024

Equipes entram em campo neste sábado (12), pelas quartas de final da competição; veja como acompanhar na internet

O RB Bragantino recebe o Santos na tarde deste sábado (12), às 15h (de Brasília), em Atibaia, pelas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Por uma vaga nas semifinais, os times se enfrentam no jogo de ida das quartas de final, enquanto a decisão acontece no próximo sábado, dia 19 de outubro.

Na terceira fase, 16 times foram divididos em quatro grupos de quatro equipes. Red Bull Bragantino e Santos avançaram no grupo 25, com o time do interior liderando a chave.