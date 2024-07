Onde assistir a RB Bragantino x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 2024

Equipes duelam, nesta terça-feira (16), pela terceira rodada do Brasileirão da categoria; confira como acompanhar e outros detalhes

RB Bragantino x Palmeiras se enfrentam neste domingo (15), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. O jogo acontece no CT Red Bull Bragantino e será transmitido pela Red Bull Bragantino TV, canal oficial do Massa Bruta, no Youtube (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota na primeira rodada, quando a equipe sucumbiu ao Fluminense por 2 a 1, o Bragantino conseguiu se recuperar na segunda partida da competição, com uma vitória por 3 a 2 sobre o Cuiabá. Agora, em casa, o objetivo é somar mais três pontos e subir na tabela de classificação. O Massa Burta assegura, atualmente, o quinto lugar.

Do outro lado, o Palmeiras chega confiante após duas vitórias. Na estreia, o Alviverde derrotou o Cuiabá por 2 a 0. Na sequência, a vítima foi o Atlético-MG, que sucumbiu por 5 a 2. Com 100% de aproveitamento e sete gols marcados, o Verdão busca manter a boa sequência na competição.

