Onde assistir a RB Bragantino x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Alvinegro e Tricolor buscam embalar nesta reta final de campeonato rumo ao G-8

RB Bragantino e Fluminense se enfrentam na tarde desta quarta-feira (17), às 15h (horário de Brasília), no CT RB Brasil, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Red Bull Bragantino TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O RB Bragantino estacionou na tabela nas últimas rodadas, conquistando apenas uma única vitória nos últimos cinco compromissos. O time é o atual 15° colocado, com 15 pontos somados - quatro a menos que o Grêmio, que abre o G-8. A seis rodadas do fim, as vitórias precisam voltar à pauta do Braga se objetivo for seguir vivo para a próxima fase.

O Flu vive situação similar, apenas duas posições acima, mas com o mesmo número de pontos. O Tricolor vem de vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio e espera conseguir embalar nesta reta final de nacional sub-20. Uma vitória para qualquer um dos lados alçaria o ganhador à porta da zona de classificação ao mata-mata.

