Onde assistir a RB Bragantino x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Duelo de alvinegros promete esquentar a luta por vaga no G8; veja tudo o que você precisa saber

RB Bragantino e Botafogo se enfrentam neste domingo (09), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Cotia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada.

O Boitafogo segue tentando se recuperar nesta reta final de nacional. O time soma apenas dez pontos em 11 partidas, credenciado a um singelo 12° lugar. Com jogos a mais que os adversários diretos, a tendência é do Alvinegro carioca se complicar na luta por vaga no G-8 se não encaixar boa sequência nos últimos quatro jogos.

O RB Bragantino, enquanto isso, respira ares mais altos. Na 7ª colocação, o time vaia assegurando vaga à próxima fase, com 16 pontos somados. O América-MG, que abre o G-8, tem 14.

