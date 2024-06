Onde assistir a RB Bragantino x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (09), no Estádio Gabriel Marques Silva; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Botafogo se enfrentam neste domingo (09), às 17h (de Brasília), no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaiba, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no Youtube (veja a programação completa).

Ocupando a sétima colocação com 16 pontos, o Red Bull Bragantino busca se recuperar de uma sequência de quatro jogos sem vencer, entre Brasileirão e Paulistão. Desde o triunfo sobre o Real Brasília na rodada 9, a equipe acumula três derrotas e um empate, e precisa voltar aos trilhos se quiser continuar entre as classificadas para a próxima fase.

Do outro lado, o Botafogo flerta com o rebaixamento. Na 12ª colocação, com 10 pontos, a equipe está apenas a 3 pontos do Santos, primeiro colocado na zona do rebaixamento. No entanto, a equipe reencontrou o caminho da vitória na rodada passada, quando venceu o Avaí Kindermann por 3 a 1, após sequência de sete jogos sem vencer, sendo três empates e quatro derrotas.

