Onde assistir a Quênia x Inglaterra ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Mundo feminina sub-17 de 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), pela primeira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na internet

Quênia enfrenta a Inglaterra na noite desta quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), no CFC Stadium, em Santiago de los Caballeros, na República Dominicana, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo feminina sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da FIFA+, na internet (veja a programação completa aqui).

Na rodada de abertura da Copa do Mundo feminina sub-17 de 2024, que está sendo realizada na República Dominicana pela primeira vez, a Inglaterra enfrentará o Quênia na fase de grupos. Este torneio, que reúne 16 seleções de diversas confederações, com jogadoras nascidas entre 2007 e 2009 competindo em alto nível. O sorteio dos grupos, realizado em junho, colocou a Inglaterra e o Quênia no Grupo C, ao lado da Coreia do Norte e do México. Com a atual bicampeã, a Espanha, entre as favoritas, as partidas acontecerão nas cidades de Santiago e Santo Domingo.