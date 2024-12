Onde assistir a Pumas x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Brasil Ladies Cup 2024

Equipes entram em campo neste domingo (15), pela primeira rodada do Grupo A; veja como acompanhar na internet

O Pumas, do México, enfrenta o Bahia na tarde deste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela primeira rodada da fase de grupos da Brasil Ladies Cup de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

A Brasil Ladies Cup 2024 chega à sua 4ª edição, reunindo grandes clubes nacionais e internacionais entre os dias 15 e 22 de dezembro, no estádio do Canindé, em São Paulo. No Grupo A, destacam-se o tradicional Avaí/Kindermann, a seleção paraguaia, o Bahia e o Pumas-MEX. Já no Grupo B, a disputa promete ser acirrada entre River Plate-ARG, Athletico-PR, Grêmio e Sport. As equipes duelam em busca de uma vaga na grande decisão, que será disputada em jogo único.