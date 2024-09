Equipes se enfrentam neste sábado (21), no Canindé, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Paulista; veja como acompanhar

A Portuguesa recebe o Votuporanguense neste sábado (21), às 15h (horário de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Paulista. O jogo acontece no Estádio do Canindé e terá transmissão ao vivo da Record, em TV aberta para o interior e o litoral do estado de São Paulo, além do R7.com, na internet, e do Play Plus, no streaming. (clique aqui para ver a programação completa dos jogos).

A Portuguesa chega confiante para a semifinal da Copa Paulista, embalada por um retrospecto favorável e uma excelente fase. Nos sete confrontos contra a Votuporanguense, a Lusa venceu três, empatou dois e perdeu apenas dois, com 12 gols marcados e oito sofridos. Além disso, o time vive um grande momento, acumulando sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates. Classificada em segundo lugar no Grupo 5, com 19 pontos em 10 jogos, a Portuguesa avançou para as semifinais após eliminar o São Bento nos pênaltis, depois de dois empates sem gols no tempo normal.

Votuporanguense, por sua vez, também chega motivado, após eliminar o Francana e o Capivariano nas fases anteriores com atuações sólidas, vencendo todos os jogos do mata-mata até agora.