Onde assistir a Portugal x República Tcheca ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Seleções se enfrentam pela primeira rodada do grupo F do torneio; confira mais detalhes

Portugal e República Tcheca entram em campo nesta terça-feira (18), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do grupo F da Eurocopa 2024. A partida acontece na Red Bull Arena e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Com uma geração extremamente talentosa e embalada pelo ótimo início sob o comando do espanhol Roberto Martínez (são 86,6% de aproveitamento), Portugal chega para esta edição da Euro tido como favorito por muitos. Por isso, a seleção portuguesa tenta confirmar as altas expectativas e começar o torneio com o pé direito.

Classificada para a Euro como segunda colocada do grupo E das Eliminatórias, a República Tcheca deixou ótima impressão no último torneio, ao chegar às quartas de final, eliminando a Holanda no caminho, inclusive. Repetir a campanha parece uma missão difícil, mas a seleção tcheca mira avançar ao mata-mata novamente. Por isso, somar pontos diante do adversário mais forte do grupo seria um ótimo passo inicial.

