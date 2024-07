Onde assistir a Portugal x Eslovênia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Seleções se enfrentam pelas oitavas de final do torneio; confira mais detalhes

Portugal e Eslovênia entram em campo nesta segunda-feira (1), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. A partida acontece no Deutsche Bank Park e terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Classificada como primeira colocada do grupo F, Portugal chega para as oitavas ainda tentando encontrar seu melhor futebol. A estrelada geração liderada por um experiente e ainda decisivo Cristiano Ronaldo sabe que pode fazer mais. Com duas vitórias e uma derrota na campanha, a seleção portuguesa desponta como favorita no confronto, mas sabe que todo cuidado é pouco daqui para frente.

Apenas em sua segunda participação na Eurocopa, a Eslovênia vai fazendo história. Classificada pela primeira vez ao mata-mata, a seleção eslovena avançou como uma das melhores terceiras colocadas após três empates no grupo C. Mas os comandados de Matjaz Kek não querem parar por aí e tentarão manter a competitividade que os trouxe até aqui no torneio.

O último confronto entre as duas seleções aconteceu em março deste ano. Na ocasião, a Eslovênia levou a melhor, ao vencer Portugal em um amistoso disputado em Liubliana por 2 a 0. Gnezda Cerin e Elsnik foram os autores dos gols.

