Onde assistir a Polônia x Holanda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Seleções se enfrentam pela primeira rodada do grupo D do torneio; confira mais detalhes

Polônia e Holanda entram em campo neste domingo (16), às 10h (horário de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do grupo D da Eurocopa 2024. A partida acontece no Volksparkstadion e terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Classificada via repescagem, a Polônia vai para a disputa de sua quinta Euro consecutiva. Sob o comando de Michal Probierz, que chegou em setembro para substituir o português Fernando Santos, a seleção polonesa tenta começar a competição com o pé direito, apesar do enorme desfalque de seu capitão e artilheiro Robert Lewandowski.

Embora não seja inicialmente cotada como uma das favoritas ao título, a Holanda pode ir longe na Euro 2024. Por isso, estrear com uma vitória é fundamental para ganhar confiança em um grupo com adversários perigosos. Um dos desafios de Ronald Koeman é conseguir superar as importantes ausências no meio-campo, já que Marten de Roon, Frenkie de Jong e Teun Koopmeiners foram cortados pouco antes do início do torneio por lesão.

O retrospecto nos confrontos recentes não é nada animador para a Polônia. Nos últimos 12 jogos contra a Holanda, são sete derrotas e cinco empates. A última vitória sobre os holandeses aconteceu em maio de 1979 (um 2 a 0 na ocasião).

