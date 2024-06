Onde assistir a Pinda x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Paulistão feminino 2024

De olho na liderança, corintianas vão a campo querendo manter invencibilidade no início de estadual; veja detalhes

Pinda e Corinthians se enfrentam na tarde desta sexta-feira (21), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Antônio Pinheiro Júnior, pela 5ª rodada do Paulistão feminino. A partida será transmitida pelo SporTV3, na TV fechada, e Centauro, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Ao lado de Palmeiras e São Paulo, o Corinthians é um dos únicos invictos neste início de Estadual. O Timão soma sete pontos até aqui nestes três primeiros jogos e pode encostar no líder alviverde em caso de triunfo. O objetivo está, portanto, traçado.

O Pinda, enquanto isso, mesmo com um jogo a mais, tem quatro pontos. O principal problema da equipe tem sido o ataque, que anotou apenas dois gols até aqui. Como consequência, é apenas a 9ª colocada.

