Partida é destaque do segundo dia do torneio nos EUA; veja tudo o que você precisa saber

Peru e Chile se enfrentam na noite desta sexta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos, pela 1ª rodada do Grupo A da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Peru abre sua campanha nos Estados Unidos em boa fase. A Bicolor ainda não perdeu em 2024 e fechou seus amistosos de preparação com vitória por 1 a 0 sobre o El Salvador. Os cinco jogos de invencibilidade neste ano são fruto do trabalho de Jorge Fossati, de 71 anos, que assumiu o comando técnico da seleção no final de 2023. A expectativa, portanto, é de manutenção da boa forma.

Do outro lado, um rosto familiar aos peruanos estará no comando do Chile: Ricardo Gareca, também ex-treinador do Palmeiras. Gareca era o técnico do Peru na Copa do Mundo de 2018, a Rússia. Agora no Chile, o treinador venceu duas de suas três partidas - a única derrota veio para a França, por 3 a 2. Sem participar de um Mundial há dez anos, a expectativa é que o Chile reviva seus melhores momentos nos Estados Unidos, palco da conquista de 2016.

