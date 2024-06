Onde assistir a Peru x Canadá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Seleções se enfrentam pela segunda rodada do grupo A do torneio; confira mais detalhes

Peru e Canadá entram em campo nesta terça-feira (25), às 19h (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do grupo A da Copa América 2024. A partida acontece no Children's Mercy Park e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após o empate sem gols contra o Chile, o Peru vai em busca do primeiro triunfo no torneio. No entanto, a seleção peruana terá um desfalque importante. Lateral forte no apoio, Luis Advíncula não terá condições de atuar devido a uma lesão sofrida no primeiro tempo da estreia.

Já o Canadá tenta dar a volta por cima. Derrotada pela favorita Argentina no jogo de abertura desta Copa América, a seleção canadense deixou bons sinais, incomodando em vários momentos da partida e apostam nisso para somarem pontos e se manterem vivos na competição.

