Onde assistir a Panamá x Estados Unidos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Resultado pode garantir os anfitriões no mata-mata da competição; veja onde o jogo será transmitido

Panamá e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América 2024. O jogo será no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia, e terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo SporTV 2 na televisão fechada e pelo Globoplay no streaming (clique aqui para ver a programação completa).

Após a derrota na estreia por 3 a 1 para o Uruguai, a seleção panamenha volta a campo para tentar se manter na briga pela classificação às quartas de final do torneio. No início do mês, a equipe venceu seus dois compromissos pelas eliminatórias da Concacaf, e, antes da disputa da Copa América, foi derrotada pelo Paraguai em amistoso.

Com boa vitória sobre a Bolívia na estreia da competição, o time anfitrião do torneio segue para seu segundo desafio podendo já se classificar para o mata-mata caso vença a partida e a Bolívia não vença o Uruguai. Nos amistosos preparatórios, os Estados Unidos empataram com o Brasil em 1 a 1 e foram goleados pela Colômbia por 5 a 1.

As equipes se enfrentaram no ano passado na semifinal da Copa Ouro, e o jogo terminou empatado em 1 a 1. Na disputa de pênaltis, o Panamá se classificou, mas acabou perdendo a final para o México.

