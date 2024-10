Onde assistir a Palmeiras x União ABC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-20 de 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (03), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Fortaleza visita o Barbalha na tarde deste domingo (28), na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, pela segunda rodada do Campeonato Cearense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube, e na TV Verdes Mares, para o Ceará (veja a programação completa aqui).

O Palmeiras, tricampeão da Copa do Brasil Sub-20, chega embalado após conquistar o Campeonato Brasileiro da categoria, vencendo o Cruzeiro por 3 a 0 na final. Com uma equipe confiante, liderada pelo artilheiro Thalys, que brilhou com 15 gols ao longo da competição, o Verdão busca confirmar o favoritismo e avançar na competição. O time paulista já venceu o União ABC em 2024, com uma goleada de 4 a 0 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e agora se prepara para mais um desafio.

Por sua vez, o União ABC, de Mato Grosso do Sul, sonha em fazer história ao eliminar o gigante paulista. Apesar da derrota no último confronto, a equipe busca usar os aprendizados daquela partida para surpreender no duelo decisivo. O destaque do União é Vitor Queiroz, artilheiro do time na temporada.