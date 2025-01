Onde assistir a Palmeiras x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da terceira fase da Copinha 2025

Na Arena Barueri, equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Palmeiras e Sport duelam nesta quarta-feira (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube (confira a programação completa).

O Palmeiras chega embalado para o confronto após vencer o Referência-SP por 2 a 1 na segunda fase, com gols de Erick Belé e Marcio Vitor, na Arena Barueri. A campanha palestrina até aqui conta com três vitórias e um empate em quatro partidas, somando 17 gols marcados e apenas dois sofridos. O destaque é o atacante Riquelme Fillipi, artilheiro do Verdão na competição com quatro gols.

Já o Sport chega à terceira fase após um jogo dramático contra o Oeste, decidido nos pênaltis depois de um empate sem gols no tempo regulamentar. O goleiro Erick foi decisivo ao defender uma cobrança e garantir a vitória rubro-negra por 5 a 4. Apesar da dificuldade recente para marcar – já são dois jogos seguidos sem balançar as redes –, o Leão se destacou na fase de grupos pela solidez defensiva, não sofrendo gols, e pela goleada sobre o Boavista por 5 a 0.