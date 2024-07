Onde assistir a Palmeiras x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Clubes fazem clássico paulista pela 12ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Palmeiras e Santos entram em campo nesta quinta-feira (4), às 15h (horário de Brasília), em clássico paulista válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece no Estádio Bruno José Daniel e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na liderança da competição com 27 pontos, o Palmeiras faz grande campanha e tem seis pontos de vantagem para o segundo colocado. No entanto, o Verdão foi derrotado fora de casa na última rodada pelo Internacional e tenta voltar ao caminho nas vitórias diante do rival.

O Santos também vai realizando um bom campeonato. Quarto colocado com 19 pontos somados, o Peixe chega para o clássico vindo de vitória sobre o Bahia e tenta emendar uma sequência positiva frente ao líder fora de casa.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!