Onde assistir a Palmeiras x Juventus feminino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da The Women’s Cup 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), pela decisão da competição; veja como acompanhar na internet

O Palmeiras enfrenta a Juventus na noite desta terça-feira (13), às 21h (de Brasília), no Lynn Family Stadium, em Louisville, pela final da The Women's Cup, um torneio amistoso de pré-temporada feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TV Palmeiras/FAM, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na semifinal do torneio, o Palmeiras estreou com vitória sobre as meninas do Racing Louisville nos pênaltis. Os times empataram em 0 a 0 no tempo normal. A Juve se classificou para a final após vencer o Servette por 6 a 1 e o Colo Colo, nas semis, por 4 a 1.