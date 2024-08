Onde assistir a Palmeiras x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Já classificado, Verdão volta de compromissos nos EUA, enquanto o Colorado vai a campo para garantir vaga no G-8 do Brasileirão; veja como acompanhar

Palmeiras e Internacional se enfrentam na manhã deste domingo (18), às 11h (horário de Brasília), no Estadio Jayne Cuntra, em Jundiaí, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão feminino. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Palmeiras chega para o confronto em alta, ocupando a quarta posição no Campeonato Brasileiro feminino e já classificado para o mata-mata com 33 pontos. Durante a pausa na competição, o Verdão participou da The Women's Cup, nos Estados Unidos, onde conquistou o vice-campeonato após ser derrotado pela Juventus, da Itália, na final. A campanha incluiu uma vitória contra o Racing Louisville. Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras goleou o São Paulo por 5 a 1 no Choque-Rei e, na sequência, disputou quatro partidas pelo Campeonato Paulista, vencendo três, o que o coloca na liderança do estadual.

O Internacional, por sua vez, busca uma vaga no G-8 e segue na 11ª posição, com 17 pontos, apenas dois atras do Flamengo que fecha a zona de classificação. Após um início de campeonato complicado, sem vitórias, o Colorado vem se recuperando, com quatro vitórias, um empate e uma derrota nos últimos seis jogos.

