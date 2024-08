Onde assistir a Palmeiras x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (01), pela 16ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Grêmio na tarde desta quinta-feira (01), às 15h (de Brasília), no Bruno José Daniel, em Santo André, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

No confronto entre os líderes, o Palmeiras vem para o jogo com 35 pontos, isolado na ponta da tabela. As Crias da Academia tem 11 vitórias em 15 jogos e estão em vantagem para a segunda-fase. O Grêmio, por sua vez, mira esse confronto como uma chance de passar o líder, quando disputar seu outro jogo adiado, contra o Flamengo, já que está no segundo lugar. O Tricolor tem 31 pontos, quatro a menos que o Verdão.