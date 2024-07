Onde assistir a Palmeiras x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Partida agita a parte de cima da tabela do nacional de base; veja onde assistir

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 15h (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2024. O jogo acontecerá no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e terá transmissão ao vivo e de graça pela TV Palmeiras/FAM, canal do clube paulista no Youtube (veja aqui a programação diária dos jogos).

Liderando a tabela desde o início do campeonato, o Verdão tenta manter o ótimo aproveitamento que vem tendo. Até aqui, foram 11 vitórias, um empate e duas derrotas em 14 jogos, tendo ficado no 2 a 2 com o Atlético-MG na última rodada, em sequência de triunfos sobre Botafogo e Santos nos duelos anteriores. O atual vice-campeão do torneio caminha a passos largos para a próxima fase.

O Leão do Pici vem fazendo uma ótima campanha também, e ocupa a terceira colocação do Brasileirão sub-20. A equipe venceu oito das 14 rodadas até então, e vem de quatro vitórias consecutivas, sendo a última no clássico contra o Ceará por 3 a 1. O Fortaleza quer aproveitar o bom momento para roubar pontos do líder e se colocar melhor para o mata-mata.

As equipes se enfrentaram nas últimas três edições do Campeonato Brasileiro da categoria, todos os jogos com vitórias palmeirenses. Um 3 a 0 em 2023, 2 a 0 em 2022, e outro 3 a 0 em 2021.

