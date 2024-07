Onde assistir a Palmeiras x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17

Duelo movimenta a rodada do grupo B do Brasileirão da categoria; veja onde assistir

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (23), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada do grupo B do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2024. A bola rola na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, e a transmissão fica por conta da TV Palmeiras/FAM, canal do time paulista no Youtube (veja a programação completa dos jogos).

O Verdão lidera seu grupo no campeonato, com 100% de aproveitamento - três vitórias nos três jogos até aqui. A equipe marcou 11 gols nestas rodadas e sofreu apenas três. No último confronto, as Crias da Academia aplicaram uma goleada por 4 a 1 sobre o RB Bragantino, e chegam mais embaladas ainda para a quarta rodada.

Enquanto isso, o Fortaleza vem em uma campanha regular até o momento e ocupa a quarta colocação de dez times no grupo B. Exatamente um triunfo, um empate e uma derrota até o momento, além de cinco gols feitos e a mesma quantidade de sofridos. O Leão vem de vitória por 3 a 2 contra o Cruzeiro na última rodada.

