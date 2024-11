Onde assistir a Palmeiras x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha feminina 2024

Equipes fazem estreia na competição na tarde desta sexta-feira (29)

Palmeiras e Botafogo-PB se enfrentam na tarde desta sexta-feira (29), às 15h (de Brasília), no Estádio Conde Rodolfo Crespi, pela primeira rodada da Copinha feminina. A partida terá transmissão ao vivo do canal Futebol Paulista, no Youtube (veja a programação completa clicando aqui).

O Palmeiras fará estreia do sub-20 na Copinha Feminina. Este é o primeiro ano da categoria de base no clube, com o elenco sendo formado em março. Algumas atletas começaram suas preparações no time profissional, sob a filosofia alviverde de focar na criação de um ambiente competitivo que prepare as jogadoras para desafios maiores.

Representando o Nordeste, o Botafogo-PB encara a Copinha Feminina como uma grande oportunidade para consolidar sua presença como formador no cenário nacional. A equipe estreia contra o Palmeiras, em um grupo que inclui adversários de peso como Flamengo e Minas Brasília.