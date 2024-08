Onde assistir a Palmeiras x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-17 2024

Times medem forças pela sétima rodada do grupo B do campeonato; confira mais detalhes

Palmeiras e Bahia entram em campo nesta terça-feira (13), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela sétima rodada do grupo B do Campeonato Brasileiro sub-17 2024. O confronto acontece na Academia de Futebol 2 e não possui transmissão confirmada (veja a programação completa aqui).

Líder disparado do grupo com 16 pontos, o Palmeiras segue fazendo um grande campeonato. Com cinco vitórias e um empate, o Verdão tenta manter a sequência invicta jogando em seus domínios.

O Bahia também faz boa campanha. Só que, apesar da quarta colocação com oito pontos somados, o Tricolor de Aço tem duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas. Por isso, busca voltar ao caminho das vitórias fora de casa.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!