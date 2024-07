Onde assistir à Olimpíada de Paris 2024? Quem transmite os Jogos Olímpicos?

Descubra onde e como acompanhar todas as disputas nos Jogos Olímpicos 2024, seja na TV, online ou via streaming

A contagem regressiva para o início da Olimpíada de Paris 2024 está em pleno vapor, com a abertura oficial marcada para sexta-feira, 26 de julho. O público estará ligado à frente da TV e dos aparelhos para acompanhar todas as disputas, ansiosos para torcer pelos atletas que representam a seleção brasileira em diversas modalidades.

A capital francesa será a sede do evento, que já promete uma edição histórica por contar com uma abertura diferente de todas as outras realizadas até então e com novas modalidades que marcam a necessidade de modernização e diversidade dentro do esporte. A previsão do Comitê Olímpico Internacional (COI) é que 1,5 bilhão de pessoas acompanhem os jogos olímpicos em todo o mundo.

Algumas modalidades começam suas disputas antes da cerimônia de abertura, com os torneios de futebol e rugby sevens iniciando em 24 de julho, e as competições de handebol e tiro com arco começando em 25 de julho.

Abaixo, a GOAL mostra como acompanhar as modalidades.

