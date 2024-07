Onde assistir a Oeste x São Caetano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Paulista 2024

Equipes se enfrentam pela quarta rodada do grupo E; veja onde assistir na internet

Oeste e São Caetano vão a campo nesta segunda-feira (8), às 15h (horário de Brasília), valendo a quarta rodada do grupo E da Copa Paulista 2024. O jogo será no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, e será transmitido no Youtube, através do canal Futebol Paulista, da FPF (clique e confira a programação completa dos jogos).

Jogando em casa, o Oeste está em busca de sua primeira vitória na competição, já que empatou sem gols os dois primeiros, contra União Suzano e Portuguesa, e perdeu o último compromisso para o Juventus por 1 a 0. Após o mau desempenho na Série A2 do Campeonato Paulista deste ano, a equipe tem a Copa Paulista como principal objetivo pela frente.

O Azulão é o vice-líder do grupo E, e ainda está invicto no torneio até o momento. O time venceu o EC São Bernardo na estreia, empatou com o Juventus por 2 a 2 e vem de goleada por 4 a 1 sobre o União Suzano na última partida. Caso vença, passa a Portuguesa e assume a liderança do chaveamento.

O retrospecto recente é equilibrado. As equipes se enfrentaram pela última vez na segunda divisão do Paulistão de 2023. No caso, o Oeste saiu vitorioso por 3 a 1. Na Copa Paulista do ano retrasado, uma vitória para o São Caetano e um empate.

