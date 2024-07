Onde assistir a Oeste x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Paulista 2024

Metade da primeira fase do torneio já passou, e as equipes brigam pelas primeiras posições do grupo E; veja onde assistir na TV aberta

Oeste e Portuguesa se enfrentam neste sábado (27), às 15h (horário de Brasília), pela sétima rodada da fase de grupos da Copa Paulista 2024. O jogo será no Estádio Municipal de Santana do Parnaíba, e terá transmissão ao vivo da TV Cultura, em sinal aberto na televisão e no Youtube, e do canal Futebol Paulista, também na plataforma digital de vídeos (clique e confira a programação diária de jogos).

Após uma reta inicial abaixo do esperado na competição, o Oeste reencontrou o caminho das vitórias e vem de dois resultados por 1 a 0 seguidos, contra União Suzano e São Bernardo, respectivamente. Com oito pontos e, momentaneamente, se classificando para o mata-mata, a equipe quer vencer para se colocar melhor no grupo E.

A Lusa segue invicta no campeonato e lidera a chave com 12 pontos em seis jogos. O time do Canindé venceu três jogos e empatou três, sendo que dois dos triunfos foram jogando como visitante. Bem encaminhada para a próxima fase, a Portuguesa buscará mais uma vitória após o empate com o Juventus da Mooca no clássico da semana passada.

No primeiro turno da Copa Paulista deste ano, as equipes se enfrentaram na casa da Lusa e o placar não saiu do zero. Em 2022, pela mesma competição e pela Série A2 do Paulistão, Oeste e Portuguesa foram a campo três vezes: todas terminaram empatadas, 0 a 0, 1 a 1 e 2 a 2.

