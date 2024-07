Onde assistir a Nova Zelândia x França ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Olimpíadas de Paris 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pela terceira rodada da frase de grupos da competição; veja como acompanhar na internet

Pela modalidade feminina, a Nova Zelândia enfrenta as anfitriãs, a França, na tarde desta quarta-feira (31), às 16h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon, pela terceira rodada do Grupo A do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV+, no streaming, e do Olympics.com, na internet (veja a programação completa aqui).

Praticamente eliminada, a Nova Zelândia precisa torcer para uma série combinações se quiser passar de fase: vencer este jogo, torcer para derrota do Canadá em seu grupo, Austrália, Zâmbia, Brasil e Nigéria não ganharam e tirar um saldo de menos três para, então, passar como uma das duas melhores terceiras colocadas. Do outro lado, a França se encontra em situação melhor, já que tem seis pontos e precisa apenas de um empate para se garantir nas quartas.